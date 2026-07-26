Torino, donna cieca recupera la vista: svolto primo autotrapianto dell'occhio al mondo

Per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. L'intervento è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Per la prima volta nella storia della medicina, l'équipe della Clinica Oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Michele Reibaldi, ha eseguito con successo un autotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina (la macula) da un occhio all'altro della stessa paziente. L'eccezionale operazione ha permesso alla signora Elena, 67 anni, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un gravissimo incidente stradale.