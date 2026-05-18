Un raro tumore maligno che aveva progressivamente invaso il cuoio capelluto fino a raggiungere l'osso del cranio è stato rimosso con successo a una donna di 73 anni, salvata attraverso una complessa operazione di cranioplastica con protesi personalizzata in 3D all'ospedale Cto di Torino. La paziente era stata sottoposta anni prima a un primo intervento dermatologico per l'asportazione di una lesione del cuoio capelluto. Nel tempo, però, il problema si era ripresentato più volte, rendendo necessari nuovi trattamenti e controlli specialistici. Gli accertamenti più recenti hanno infine evidenziato una forma tumorale rara e aggressiva, capace di infiltrare non solo la cute e i tessuti sottocutanei profondi, ma anche il piano muscolare e l'osso cranico.