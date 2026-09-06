Trasferita all'ospedale San Martino di Genova, per Regina è arrivata la diagnosi: uno shock cardiogeno conseguente a un infarto esteso, provocato da un'anomalia congenita nel decorso delle arterie coronarie. Il muscolo cardiaco era ormai danneggiato in modo irreversibile: l'unica strada percorribile era un trapianto urgente. La giovane è stata quindi trasferita alla terapia intensiva della cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino ed è entrata in lista d'attesa urgente. Per tenerla in vita, i medici le hanno impiantato una pompa microassiale di ultima generazione, un dispositivo capace di sostenere la circolazione in attesa dell'organo. Sono trascorse circa due settimane, tra l'ansia dei genitori arrivati dal Messico e il monitoraggio costante dell'équipe medica, prima che arrivasse la notizia tanto attesa: in Calabria era disponibile un cuore compatibile.