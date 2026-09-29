Duke University

Un cuore trapiantato può "ringiovanire", la scoperta del team di ricercatori americani

Se l'organo viene trapiantato da un soggetto anziano a uno giovane, allora il muscolo cardiaco si adatterà alle caratteristiche genetiche del ricevente

29 Set 2026 - 14:13
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© IPA

© IPA

Un cuore trapiantato può ringiovanire: è la scoperta fatta dal team di ricerca della Duke University guidata dall'immunologo Gurpreet Baht. I ricercatori hanno individuato che un cuore prelevato da un donatore anziano e trapiantato nel corpo di una persona giovane, subisce un processo di ringiovanimento molecolare, riallineando il proprio orologio biologico all'età del soggetto ricevente. 

Google Preferred Site

Lo studio

Il professore di chirurgia ortopedica Baht e il team internazionale di ricercatori della Duke Molecular Physiology Institute hanno analizzato l’invecchiamento epigenetico (ovvero l'orologio biologico) dei tessuti cardiaci sottoposti a trapianto, rivelando una capacità di adattamento cellulare mai documentata prima nei mammiferi. Il fenomeno opposto si verifica quando un organo giovane viene innestato in un ricevente più anziano: le cellule cardiache subiscono un’accelerazione dei marcatori di invecchiamento, adattandosi in tempi brevi all'età biologica del nuovo organismo. 

Per dimostrarlo, gli studiosi hanno analizzato l'orologio biologico cellulare del cuore prima e dopo l'intervento, misurando le modifiche chimiche subite dal suo DNA. I dati hanno rivelato che sono i messaggeri chimici presenti nel sangue di chi riceve l'organo (come le molecole dell'infiammazione e del metabolismo) a guidare la riprogrammazione dei geni del donatore. Se il sangue del ricevente è giovane, le cellule del cuore si attivano immediatamente: riparano i propri danni interni, riducono lo stress e modificano il proprio comportamento genico fino a ringiovanire di diversi anni sia nella forma che nelle funzioni.

Leggi anche

Un nuovo studio dà speranza ai malati di sclerosi multipla

Alzheimer, uno spray nasale per preservare la memoria spegnendo l'infiammazione

L'esperimento sui topi

Per arrivare a questa scoperta, gli scienziati hanno studiato i trapianti di cuore sui topi, incrociando tre diverse fasce d’età: i topi giovani di tre mesi, i topi di mezza età (circa un anno) e quelli anziani (oltre un anno e mezzo). A distanza di pochi mesi dall'intervento, l'analisi dei tessuti ha confermato l'intuizione: l’età biologica dei cuori donati si era letteralmente sintonizzata su quella di chi li aveva ricevuti. I cuori giovani inseriti nei roditori anziani mostravano un invecchiamento accelerato, mentre i cuori più vecchi venivano letteralmente rivitalizzati e rigenerati una volta accolti nei corpi dei topi più giovani. 

I risultati sugli esseri umani

La prova definitiva è arrivata dall'analisi di 11 trapianti cardiaci umani, tutti caratterizzati da un forte divario generazionale tra chi ha donato l'organo e chi lo ha ricevuto. Gli scienziati hanno studiato sia casi in cui cuori più anziani sono stati donati a pazienti molto più giovani (con differenze d'età dagli 8 ai 24 anni), sia la situazione opposta, in cui cuori giovani sono stati innestati in corpi più anziani (con un salto d'età dai 38 fino a ben 50 anni). L’analisi ha confermato il cambiamento di età biologica osservato nel mondo animale. 

I ricercatori hanno inoltre esaminato le cartelle cliniche elettroniche di centinaia di pazienti sottoposti a trapianto di cuore un anno dopo l’intervento, per valutare il funzionamento dei cuori e la correlazione con l’età biologica. Da questa analisi è emerso che alcuni parametri, come la frequenza cardiaca, lo spessore della parete posteriore del cuore e la capacità di esercizio erano associati all’età del ricevente piuttosto che a quella del donatore.

Leggi anche
Team ricercatori e medici del MINE insieme ai pazienti 

Dalla paralisi ai primi passi: il "miracolo" della neurostimolazione su quattro giovani pazienti

 Non rinunciare al sonno

Sonno, la scienza sfata il mito delle 8 ore: prima dell'era moderna si dormiva meno

Ti potrebbe interessare

videovideo
cuore
trapianto
ricercatori

Sullo stesso tema