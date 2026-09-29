La prova definitiva è arrivata dall'analisi di 11 trapianti cardiaci umani, tutti caratterizzati da un forte divario generazionale tra chi ha donato l'organo e chi lo ha ricevuto. Gli scienziati hanno studiato sia casi in cui cuori più anziani sono stati donati a pazienti molto più giovani (con differenze d'età dagli 8 ai 24 anni), sia la situazione opposta, in cui cuori giovani sono stati innestati in corpi più anziani (con un salto d'età dai 38 fino a ben 50 anni). L’analisi ha confermato il cambiamento di età biologica osservato nel mondo animale.