Un farmaco fa regredire nei topi i danni causati dalla sclerosi multipla

Il farmaco, chiamato Kamuvudine-9 (K-9) è derivato da una molecola anti-Hiv già approvata per gli esseri umani e appartiene alla categoria di molecole chiamata Inibitori nucleosidici/nucleotidici della trascrittasi inversa. Queste sono utilizzate come antivirali, ma una serie di osservazioni statistiche ha messo in luce l'associazione a una riduzione di casi di sclerosi multipla. Da questi dati ha preso il via la sperimentazione su topi modello della sclerosi multipla e i risultati sono incoraggianti: "mentre la maggior parte delle terapie per la sclerosi multipla mira a prevenire l'attacco successivo, in questo caso l'aspetto notevole è che il K-9 non solo ha impedito un ulteriore deterioramento neurologico, ma ha permesso agli animali di recuperare funzioni che avevano già perso", ha dichiarato Ambati.