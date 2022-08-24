La ricerca è stata condotta da un gruppo internazionale di studiosi della Chandigarh University, della King Saud University, della West Virginia University e della Arabian Gulf University, coordinato da Seithikurippu Pandi-Perumal e Ahmed BaHammam. Gli autori hanno riunito risultati raccolti nell'arco di circa vent'anni, mettendo a confronto discipline e fonti differenti. Tra queste figurano le ricerche antropologiche condotte sulle popolazioni Hadza, San e Tsimane, gruppi di cacciatori-raccoglitori, insieme a documenti storici europei, dati di genomica comparata e studi sugli effetti delle trasformazioni urbane, sociali, economiche e climatiche sul sonno. L'obiettivo era capire come sia cambiato il riposo umano con la modernizzazione e se la quantità di sonno comunemente considerata ideale rappresenti davvero una costante biologica.