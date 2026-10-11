L'eccellenza italiana non riguarda soltanto gli organi. I dati raccolti attraverso Eurocet, la piattaforma europea dedicata a tessuti e cellule e gestita dal Centro nazionale trapianti, collocano il nostro Paese ai vertici anche in questo settore. Tra gli Stati dell'Ue che hanno comunicato i singoli indicatori, l'Italia risulta prima per donazioni di cornee, cute, placenta e membrane amniotiche. Occupa inoltre il secondo posto per i vasi sanguigni e il terzo per i