Epatite A: cos'è, come si cura e cosa si rischia

Il periodo di incubazione della malattia è di circa quattro settimane. I sintomi dunque compaiono più o meno un mese dopo l'infezione e comprendono: affaticamento, nausea e vomito, febbre leggera, dolori muscolari e dolori addominali nell'area del fegato, colorazione giallastra della pelle e degli occhi, urine di colore scuro e feci chiare.