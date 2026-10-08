Gli effetti collaterali, come l'infiammazione temporanea e gli aumenti transitori della pressione oculare, sono stati di intensità lieve o moderata e sei pazienti su dieci hanno ottenuto progressi tali da essere considerati clinicamente significativi. Il trattamento non ha ripristinato la visione normale, ma alcuni partecipanti sono riusciti a individuare meglio la presenza e la posizione di un oggetto.