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Il governo di Singapore si trasforma in Cupido per i suoi giovani. Per fronteggiare una crisi demografica, diventata ormai una questione sempre più stringente, è nata FirstDate, una nuova piattaforma di incontri destinata ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni. L'obiettivo non è soltanto favorire qualche nuova conoscenza, ma creare le condizioni, perché i giovani possano instaurare relazioni durature e, eventualmente, arrivare al matrimonio e alla formazione di una famiglia. Una strategia decisamente particolare, che inserisce il dating digitale all'interno delle politiche con cui il Paese cerca di contrastare il progressivo invecchiamento della popolazione.
Come funziona FirstDate?
La piattaforma presenta alcune caratteristiche differenti rispetto alle tradizionali app di incontri. Gli utenti non vengono messi davanti a una lunga serie di profili da scorrere: il sistema propone un solo possibile abbinamento alla volta. L'identità degli iscritti viene verificata attraverso l'infrastruttura digitale governativa. In questo modo è possibile utilizzare informazioni personali già registrate dallo Stato, compresi dati necessari a verificare, per esempio, che una persona non risulti già sposata. L'intento è quindi duplice: aumentare la sicurezza degli incontri e ridurre il rischio di profili falsi o di utenti che dichiarano uno stato civile diverso da quello reale.
Non solo match ma tanto altro
FirstDate non si limita a mettere in contatto due persone. Dopo l'abbinamento, la piattaforma può proporre idee e attività per organizzare il primo incontro. Una volta terminato l'appuntamento, entrambi possono inoltre lasciare un riscontro. Il sistema punta così a seguire l'intero percorso iniziale della conoscenza, dal primo contatto fino alle impressioni maturate dopo essersi incontrati di persona.
Dietro gli abbinamenti c'è un modello matematico tutt'altro che casuale. FirstDate utilizza il principio del Gale-Shapley, un algoritmo sviluppato per risolvere il cosiddetto problema dei "matrimoni stabili". Il metodo prende in considerazione le preferenze di entrambe le parti per individuare combinazioni nelle quali gli abbinamenti risultino il più possibile compatibili. Il modello è associato agli economisti David Gale e Lloyd Shapley, quest'ultimo già Premio Nobel per l'Economia nel 2012 insieme a Alvin Roth.
A Singapore la fertilità è crollata
Dietro l'iniziativa c'è un problema demografico di proporzioni significative. Nel 2025 il tasso di fertilità di Singapore è sceso a 0,87 figli per donna, rispetto allo 0,97 registrato l'anno precedente. Un valore estremamente distante dal livello di circa 2,1 figli per donna generalmente associato al ricambio generazionale in assenza di migrazioni. Il fenomeno si accompagna a un progressivo aumento dell'età media della popolazione. Secondo le proiezioni riportate dal Financial Times, nel 2026 gli over 65 rappresentano oltre un quinto della popolazione del Paese.
Dal dating agli incentivi per avere figli
FirstDate non rappresenta un intervento isolato. Singapore da decenni sperimenta politiche pubbliche per favorire matrimoni e natalità. Già negli anni Ottanta era stata creata una struttura governativa dedicata a facilitare gli incontri tra persone single, in particolare tra giovani con un elevato livello di istruzione. Negli anni successivi il governo ha affiancato a queste iniziative una serie di incentivi economici destinati alle famiglie. L'obiettivo è intervenire su più fronti: favorire la nascita di nuove coppie, sostenere chi decide di sposarsi e rendere economicamente più semplice crescere dei figli.
Il governo cerca una risposta a una sfida demografica
La situazione demografica rende particolarmente delicata la prospettiva dei prossimi decenni. Una popolazione con pochi nuovi nati e una quota crescente di anziani può infatti tradursi in maggiori pressioni sul sistema previdenziale e sanitario, oltre che sul mercato del lavoro. Per questo Singapore ha progressivamente ampliato gli strumenti a sostegno della famiglia. Tra le misure annunciate dal governo figurano anche contributi e agevolazioni destinati ai genitori durante la crescita dei figli. Il Paese sta cercando diverse strade per affrontare il crollo delle nascite: dagli incentivi economici alle politiche familiari, passando ora per un'app di dating basata su un algoritmo matematico, Singapore prova a creare più occasioni per incontrarsi oggi per costruire una famiglia domani.