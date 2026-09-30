Il governo di Singapore si trasforma in Cupido per i suoi giovani. Per fronteggiare una crisi demografica, diventata ormai una questione sempre più stringente, è nata FirstDate, una nuova piattaforma di incontri destinata ai dipendenti del settore pubblico tra i 21 e i 35 anni. L'obiettivo non è soltanto favorire qualche nuova conoscenza, ma creare le condizioni, perché i giovani possano instaurare relazioni durature e, eventualmente, arrivare al matrimonio e alla formazione di una famiglia. Una strategia decisamente particolare, che inserisce il dating digitale all'interno delle politiche con cui il Paese cerca di contrastare il progressivo invecchiamento della popolazione.