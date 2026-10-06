Più sport da bambini meno depressione da grandi: lo studio arriva dall'Australia
Secondo la ricerca pubblicata sul "Journal of Affective Disorders", una corsa più veloce in giovane età è associata a una migliore salute mentale in età adulta, soprattutto tra le donne
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La tua forma fisica da bambino e da adolescente potrebbe incidere sulla tua salute mentale in età adulta. A dirlo è uno studio scientifico condotto dai ricercatori dall'Università di Adelaide e dal Menzies Istitute for Medical Research in Australia, secondo cui un'elevata forma cardiorespiratoria durante l'infanzia e l'adolescenza è associata a una riduzione del rischio di depressone in età adulta. Guidata dal ricercatore Kyle Smith, la ricerca ha monitorato più di 1.000 bambini dal 1985 al 2019, anno in cui gli scienziati hanno smesso di seguirli e iniziato il lungo processo di analisi dei dati e revisione scientifica. Lo studio, durato 34 anni e pubblicato sul Journal of Affective Disorders, ha mostrato inoltre che i benefici della forma cardiorespiratoria sembrano essere maggiori nelle donne, che sono anche più soggette a soffrire di depressione nel corso della vita.
Una corsa più veloce, un rischio più basso
Per valutare la forma fisica dei partecipanti i ricercatori hanno utilizzato diversi test motori, tra cui una corsa di 1,6 chilometri, il salto in lungo da fermo e, in un sottogruppo, prove di ciclismo e forza della presa. I risultati hanno mostrato che i giovani con prestazioni migliori nella corsa, considerate un indicatore della capacità cardiorespiratoria, presentavano un rischio relativo inferiore del 15% di sviluppare depressione in età adulta. In media, una riduzione di circa un minuto e 15 secondi nel tempo di percorrenza rispetto alla media era associata a questo beneficio.
Effetto più forte nei primi anni dell'età adulta
L'associazione tra fitness e salute mentale è risultata particolarmente evidente nei cinque-dieci anni successivi ai primi test effettuati durante l'infanzia e l'adolescenza. Con il passare del tempo l'effetto protettivo tendeva ad attenuarsi, ma restava comunque osservabile lungo l'intero periodo di monitoraggio durato 34 anni. Secondo gli autori, questi risultati suggeriscono che una buona forma cardiorespiratoria in età giovanile potrebbe contribuire a ridurre il rischio di depressione ben oltre gli anni della crescita.
Un legame che non prova la causalità
Gli stessi ricercatori invitano però alla cautela nell'interpretazione dei dati. Lo studio non dimostra, infatti, che una scarsa forma fisica causi direttamente la depressione, ma evidenzia un'associazione tra i due fattori. La depressione è una condizione complessa, influenzata da molteplici elementi biologici, psicologici e sociali. Tuttavia, secondo gli autori, la forma fisica rappresenta un aspetto modificabile e potrebbe quindi diventare uno strumento utile nelle strategie di prevenzione e promozione della salute mentale.