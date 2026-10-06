La tua forma fisica da bambino e da adolescente potrebbe incidere sulla tua salute mentale in età adulta. A dirlo è uno studio scientifico condotto dai ricercatori dall'Università di Adelaide e dal Menzies Istitute for Medical Research in Australia, secondo cui un'elevata forma cardiorespiratoria durante l'infanzia e l'adolescenza è associata a una riduzione del rischio di depressone in età adulta. Guidata dal ricercatore Kyle Smith, la ricerca ha monitorato più di 1.000 bambini dal 1985 al 2019, anno in cui gli scienziati hanno smesso di seguirli e iniziato il lungo processo di analisi dei dati e revisione scientifica. Lo studio, durato 34 anni e pubblicato sul Journal of Affective Disorders, ha mostrato inoltre che i benefici della forma cardiorespiratoria sembrano essere maggiori nelle donne, che sono anche più soggette a soffrire di depressione nel corso della vita.