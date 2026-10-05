L'autunno non ferma le zanzare: ecco perché ce ne sono ancora così tante e i piccoli consigli per eliminarle

Nonostante sia già autunno non c'è pace: in molte zone d'Italia le zanzare sono ancora una presenza quotidiana. Armiamoci di pazienza: fino a quando le temperature non scenderanno, il rischio puntura è dietro l'angolo. Al momento le previsioni non sembrano essere dalla "nostra" e ci riservano solo un "lieve calo termico". Possiamo però attuare tutta una serie di piccoli accorgimenti per tenere lontano questo insetto tanto piccolo quanto fastidioso.