Dengue, disinfestazione urgente a Fiesole dopo la segnalazione di un caso

Il sindaco di Fiesole ha firmato un'ordinanza per l'area di via dei Bosconi per applicare trattamenti adulticidi e larvicidi, oltre alla ricerca e all'eliminazione dei possibili focolai larvali. L'ordinanza prevede l'obbligo, per i residenti e i proprietari delle aree interessate, di consentire l'accesso agli operatori della disinfestazione e di attenersi alle indicazioni fornite durante le attività di controllo. "L'intervento è disposto in via precauzionale e in stretta collaborazione con l'Asl", ha affermato il primo cittadino.