Dengue, disinfestazione urgente a Fiesole dopo la segnalazione di un caso

È scattata una disinfestazione a Fiesole, sulla collina a nord est di Firenze, contro la zanzara tigre (Aedes albopictus) dopo che l'Asl Toscana Centro ha segnalato la presenza di un caso di Dengue. Questo sarebbe emerso da un focolaio individuato a Piombino, in provincia di Livorno, ma relativo a una persona che ha soggiornato in un'abitazione del posto.
La disinfestazione "in via precauzionale"
Il sindaco di Fiesole ha firmato un'ordinanza per l'area di via dei Bosconi per applicare trattamenti adulticidi e larvicidi, oltre alla ricerca e all'eliminazione dei possibili focolai larvali. L'ordinanza prevede l'obbligo, per i residenti e i proprietari delle aree interessate, di consentire l'accesso agli operatori della disinfestazione e di attenersi alle indicazioni fornite durante le attività di controllo. "L'intervento è disposto in via precauzionale e in stretta collaborazione con l'Asl", ha affermato il primo cittadino.