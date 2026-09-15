Caso di Dengue nel Pavese, avviato il piano di disinfestazione

L'amministrazione comunale di Cilavegna, in seguito alla comunicazione ricevuta da Ats Pavia, ha disposto la disinfestazione straordinaria in alcune zone del paese, per eliminare le zanzare adulte e le larve. Durante questo intervento, i residenti sono dovuti rimanere nelle loro case con porte e finestre chiuse, con gli impianti di aerazione spenti e tenendo al riparo anche gli animali domestici.