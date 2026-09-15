A Cilavegna

Caso di Dengue nel Pavese, avviato il piano di disinfestazione

Nei giorni scorsi un altro caso a Vigevano. Disposta la disinfestazione nelle zone frequentate dalla persona colpita dal virus

15 Set 2026 - 21:42
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Dopo quello segnalato a Vigevano, un nuovo caso di Dengue nella provincia Pavese. Si tratta di una persona che ha frequentato nei giorni scorsi il comune di Cilavegna, in Lomellina, e che è risultata affetta l'infezione virale trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare infette.

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Caso di Dengue, avviata la disinfestazione

  L'amministrazione comunale di Cilavegna, in seguito alla comunicazione ricevuta da Ats Pavia, ha disposto la disinfestazione straordinaria in alcune zone del paese, per eliminare le zanzare adulte e le larve. Durante questo intervento, i residenti sono dovuti rimanere nelle loro case con porte e finestre chiuse, con gli impianti di aerazione spenti e tenendo al riparo anche gli animali domestici. 

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