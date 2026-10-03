Un semplice test delle urine potrebbe cambiare il modo in cui viene diagnosticato e monitorato il tumore della vescica. A svilupparlo sono stati i ricercatori di Stanford Medicine e del VA Palo Alto Health Care System, che hanno presentato i risultati sulla rivista scientifica Nature Medicine. Il nuovo esame, basato sull'analisi dei frammenti di RNA rilasciati dalle cellule tumorali nelle urine, non si limita a rilevare la presenza della malattia, ma fornisce anche informazioni sul comportamento del tumore e sulla sua possibile risposta ai trattamenti. Nei test effettuati su 683 campioni urinari, la metodica è riuscita a identificare correttamente il 95% dei casi di tumore della vescica. "Misurare il Dna tumorale nelle urine può dirci se è presente un cancro. L'analisi dell'Rna può dirci non solo se un cancro è presente, ma anche cosa sta facendo", spiega Maximilian Diehn, professore di oncologia radioterapica alla Stanford Medicine e tra gli autori senior dello studio.