Di Battista: "Mi hanno asportato un tumore a Cuba, ora mi devo curare"

Alessandro Di Battista rompe il silenzio sulla sua condizione fisica. "Ho avuto un edema al cervello causato da un tumore", sono le parole dell'ex deputato, intervenuto per la prima volta in diretta tv, su La7, dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto a L'Avana dai medici dell'isola insieme a un’équipe arrivata appositamente dall’ospedale Gemelli di Roma. Il suo ritorno in Italia è stato possibile non appena le sue condizioni cliniche lo hanno permesso.
"Ho avuto un tumore"
"Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà", ha raccontato Di Battista alla trasmissione Di Martedì. A Cuba "mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato". E poi ha precisato: "Hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendo di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore. Adesso farò le cure sperando che funzionino. Faccio parte di quel club di cittadini italiani che dicono perché proprio a me". Non manca lo spirito positivo di Di Battista: "Questa peste del XXI ha un pregio: è democratica. Io non sono uno di quelli che dice ce la farò, io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono mollare sono i dottori".