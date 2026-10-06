Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. La 28enne è deceduta dopo aver sviluppato una polmonite. L'ipotesi è stata rilanciata da alcuni media locali, secondo i quali la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo un incidente avvenuto all'interno del laboratorio, con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno finora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione mondiale della sanità: "l pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso".