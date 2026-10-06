Donald Trump non ha nascosto la preoccupazione e ha fatto sapere che gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare la Russia per fronteggiare il sospetto focolaio di peste: "Sono preoccupato, la peste polmonare è dura, sapete? È una malattia che sapevamo tenere sotto controllo. Ma, in qualche modo, i microbi sono diventati più forti e più furbi. Sono come un esercito. I germi sono davvero diventati più forti e i farmaci che funzionavano sulla polmonite non funzionano più così bene. Ma li aiuteremo".