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Ricercatrice morta in Russia per peste polmonare: che cos'è, sintomi e cure

Tutto sarebbe partito da un contagio accidentale in un laboratorio in Siberia

06 Ott 2026 - 08:56
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Tutto è partito da un contagio accidentale in un laboratorio in Siberia. Daria Shilipova, una ricercatrice che lavorava in un istituto di ricerca anti-peste a Irkutsk, è stata ricoverata in ospedale martedì scorso con i sintomi di una forte polmonite. La 28enne è stata immediatamente attaccata al respiratore, ma per lei non c'è stato nulla da fare ed è morta giovedì. La donna aveva raccontato di aver rotto una fialetta che stava maneggiando in laboratorio. "Tutti i suoi contatti individuati sono stati posti sotto osservazione medica" ha riferito il governatore Igor Kobzev e lo stesso giorno un ospedale in una città nell'area è stato messo in quarantena, così come 200 persone che erano state in qualche modo vicine a Shilipova.  

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Donald Trump non ha nascosto la preoccupazione e ha fatto sapere che gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare la Russia per fronteggiare il sospetto focolaio di peste: "Sono preoccupato, la peste polmonare è dura, sapete? È una malattia che sapevamo tenere sotto controllo. Ma, in qualche modo, i microbi sono diventati più forti e più furbi. Sono come un esercito. I germi sono davvero diventati più forti e i farmaci che funzionavano sulla polmonite non funzionano più così bene. Ma li aiuteremo".

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Cos’è la peste polmonare?

 È la forma più grave di peste causata dal batterio Yersinia pestis, che può portare altre due forme di peste, quella bubbonica e quella setticemica.  La peste bubbonica è la forma più diffusa della peste e viene trasmessa principalmente attraverso la puntura di una pulce infetta. Il batterio responsabile della malattia, chiamato Yersinia pestis, entra nel corpo attraverso la pelle e raggiunge il sistema linfatico. Il batterio si moltiplica all'interno dei linfonodi, provocandone il gonfiore, l'indurimento e un forte dolore, si forma così il caratteristico bubbone. Nei casi più gravi, i linfonodi possono danneggiarsi fino a provocare ferite contenenti pus. Questa forma di peste viene trasmessa raramente direttamente da una persona all'altra.

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La peste setticemica

 Si verifica quando il batterio entra nel sangue e inizia a diffondersi rapidamente nell'organismo, può comparire direttamente oppure essere una conseguenza di un'altra forma di peste. È una forma particolarmente grave, perché può provocare danni ai tessuti e agli organi, problemi respiratori e sanguinamenti sotto la pelle. Se non viene curata, può portare alla morte. La peste polmonare colpisce principalmente i polmoni e può avere un'evoluzione molto veloce. I suoi sintomi possono essere simili a quelli di una normale polmonite, ma la malattia può diventare rapidamente molto grave. Esistono due forme principali: quella primaria, che si sviluppa dopo aver respirato particelle contenenti il batterio, e quella secondaria, che può comparire quando un'infezione bubbonica raggiunge i polmoni.

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Sintomi della peste polmonare

 I sintomi possono comparire improvvisamente e comprendono febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari, debolezza, vertigini e dolore al petto. Un altro segnale caratteristico riguarda l'espettorato: inizialmente può essere simile al normale muco, ma in poco tempo può comparire del sangue, fino a diventare rosso o rosa e schiumoso.

Come si trasmette e come si cura

 La peste polmonare può essere trasmessa da una persona all'altra attraverso le goccioline respiratorie, soprattutto quando una persona infetta tossisce o emette secrezioni respiratorie. È una forma molto pericolosa se non viene riconosciuta e curata rapidamente. Il trattamento si basa sull'uso di antibiotici e deve essere iniziato il prima possibile, perché intervenire tempestivamente aumenta notevolmente le possibilità di guarigione.

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