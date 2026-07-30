Peste suina, "abbattuto il 10% della Cinta Senese": 15 associazioni chiedono un incontro urgente

In poche settimane sarebbe stato abbattuto il 10% degli esemplari della Cinta Senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni, insieme al Consorzio di tutela della Cinta Senese Dop, che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana, Giovanni Filippini, chiedendo un incontro urgente. Le organizzazioni chiedono un confronto sulle strategie adottate per il contrasto alla peste suina africana (Psa), esprimendo preoccupazione per l'impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.