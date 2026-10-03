Siberia, donna muore di peste polmonare: 200 persone in quarantena

Una donna sarebbe morta di peste polmonare nella remota regione di Irkutsk, in Siberia. Lo ha reso noto un funzionario regionale. Secondo un organo di stampa russo e come riportato dall'Afp, dopo il decesso, decine di persone sarebbero state messe in quarantena.
Siberia: donna muore di peste, 200 persone in quarantena
La vittima secondo i media locali sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. La testata "People of Baikal" ha riferito che la donna lavorava presso l'Istituto anti-peste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena, ha aggiunto la testata, senza fornire ulteriori dettagli.
Non vi è stata alcuna dichiarazione immediata da parte del Ministero della Salute russo. In precedenza, Alexei Tsydenov, governatore della regione russa della Buriazia, aveva comunicato tramite un post sui social media che una donna nella vicina regione di Irkutsk era "morta di peste".