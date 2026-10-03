Siberia, donna muore di peste polmonare: 200 persone in quarantena

La vittima secondo i media locali sarebbe una tecnica di laboratorio di 28 anni. La testata "People of Baikal" ha riferito che la donna lavorava presso l'Istituto anti-peste di Irkutsk e potrebbe aver contratto la peste polmonare a causa della rottura di una provetta. Fino a 200 persone con cui potrebbe aver avuto contatti sono state messe in quarantena, ha aggiunto la testata, senza fornire ulteriori dettagli.