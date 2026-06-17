Le più antiche tracce della peste? Risalgono a 5.500 anni fa

Usando tecniche molto avanzate, i ricercatori sono riusciti a ricostruire i genomi batterici che si erano conservati nei denti di 18 dei 46 resti umani che hanno analizzato, rinvenendo ceppi primitivi di peste che finora erano sconosciuti. Secondo la ricerca la morte di questi individui fu causata da due diverse ondate della malattia che ha falcidiato per primi i bambini dagli otto agli undici anni. Questo potrebbe anche spiegare che questi antichi ceppi batterici fossero portatori di un superantigene, capace di sviluppare negli organismi risposte immunitarie estreme con complicazioni infiammatorie molto gravi.