Non è ancora J.A.R.V.I.S., il celebre assistente virtuale di Tony Stark, ma l'idea non è poi così distante. I ricercatori della Chalmers University of Technology di Göteborg, in Svezia, hanno sviluppato uno scienziato AI in grado di generare ipotesi scientifiche, progettare esperimenti e interpretare i risultati di laboratorio ottenuti da Eve, il robot scientist che esegue materialmente i test. Insieme formano un laboratorio a ciclo chiuso capace di completare in modo autonomo l'intero processo della scoperta scientifica. Uno degli scopi principali degli scienziati AI - come spiega il professore Ross King del Dipartimento di Informatica e Ingegneria della Chalmers University e autore senior dello studio - è quello di accelerare le scoperte in biologia, medicina e biotecnologie collaborando con gli scienziati umani. Questi ultimi non vengono sostituiti, ma, anzi, rimangono essenziali per definire le priorità di ricerca, interpretare il significato scientifico più ampio e garantire un controllo etico.