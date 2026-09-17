Valeria Marini incontra il robot Jeeves a "Forum": "Vuoi venire nella Casa del GF Vip?"

Quindi, le rivelazioni legate alla nuova avventura al "Grande Fratello Vip": "Torno per una rivincita perché quest'anno sarà una nuovissima edizione, un'edizione stellare". Mentre rispetto a ciò che lascerà fuori dal reality, commenta: "Cosa mi mancherà di più? La voce di mia mamma, perché mi sgrida sempre ma mi diverte da morire. Senza smartphone mi divertirò e mi riposerò, perché ormai è il nostro amante, però il fatto di essere liberi permette di rigenerarsi".