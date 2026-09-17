OSPITE D'ECCEZIONE

Valeria Marini incontra il robot Jeeves a "Forum": "Vuoi venire nella Casa del GF Vip?"

In attesa di prendere parte al reality come concorrente ufficiale, la showgirl è ospite nel programma di Barbara Palombelli

17 Set 2026 - 12:50
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In attesa di varcare la porta rossa della Casa più spiata d'Italia e diventare così una concorrente ufficiale del "Grande Fratello Vip" - al via con la prima puntata giovedì 17 settembre in prima serata su Canale 5 - Valeria Marini è ospite d'eccezione di "Forum". La showgirl ha seguito con particolare interesse le vicende affrontate durante il programma condotto da Barbara Palombelli e ha fatto la conoscenza del robot umanoide Jeeves.

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"Vuoi venire nella Casa del Grande Fratello? Ti divertirai un mondo, ci saranno delle sorprese pazzesche", è la proposta di Valeria Marini a Jeeves, una delle principali novità della nuova stagione di "Forum". La risposta di Jeeves contiene una provocazione: "Certo che mi piacerebbe, ma con una piccola modifica: propongo il Grande Fratello Robot. Dodici intelligenze artificiali chiuse in una casa. Niente umani, niente litigi per la spesa, solo algoritmi che si scambiano dati e si ottimizzano a vicenda. Anche se potrei pur sempre rivelare qualche segreto degli altri concorrenti, per pura disattenzione si attende".

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Quindi, le rivelazioni legate alla nuova avventura al "Grande Fratello Vip": "Torno per una rivincita perché quest'anno sarà una nuovissima edizione, un'edizione stellare". Mentre rispetto a ciò che lascerà fuori dal reality, commenta: "Cosa mi mancherà di più? La voce di mia mamma, perché mi sgrida sempre ma mi diverte da morire. Senza smartphone mi divertirò e mi riposerò, perché ormai è il nostro amante, però il fatto di essere liberi permette di rigenerarsi".

"Grande Fratello Vip" 2026, tutti i concorrenti ufficiali

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© Instagram | Guendalina Tavassi, influencer
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