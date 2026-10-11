Che cos'è il nodulo al polmone che ha scoperto papa Leone XIV

Papa Leone XIV sarà operato all'ospedale Gemelli di Roma per la rimozione del nodulo al polmone come lui stesso ha annunciato durante l'Angelus in San Pietro. Più comunemente si parla di "macchia polmonare", indicando un'anomalia radiologica che può essere riscontrata anche occasionalmente in un soggetto senza alcun sintomo. Ecco di cosa si tratta, sintomi e cure.
Che cos'è il nodulo al polmone
I noduli polmonari, o nodi polmonari, sono aree circoscritte con una densità polmonare maggiore che si rilevano con radiografia del torace se la dimensione è di almeno un centimetro. Generalmente, un nodulo polmonare emerge come una opacità radiologica di tipo sferico e ha un diametro inferiore ai 3 centimetri. Per misure superiori si parla di massa polmonare. Nella maggior parte dei casi si tratta di noduli benigni, cioè non tumorali.
L'origine
Un nodulo polmonare è solitamente visibile con una radiografia o una tomografia computerizzata (TC) del torace. Quello di natura benigna si sviluppa a seguito di infiammazione o di cicatrici presenti sui polmoni e può essere la conseguenza di patologie come polmonite, tubercolosi, istoplasmosi, artrite reumatoide, aspergillosi, sarcoidosi o altre forme di tumore benigno. Sono maggiori le probabilità di un nodulo benigno se non si fuma, se si hanno meno di 40 anni e se le dimensioni sono inferiori ai 3 cm.
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Se la natura è maligna ci si trova in presenza di un cancro come i carcinomi broncogeni o polmonari, i linfomi, le metastasi polmonari di tumori a partenza da altre sedi anatomiche come mammella, osso, colon, ecc. Se si ha un solo nodulo, il tumore potrebbe trovarsi agli stadi iniziali. Su nodulo canceroso si esegue la biopsia, sotto forma di broncoscopia o agobiopsia.
I sintomi
Solitamente i noduli polmonari sono asintomatici, il che può condurre a una diagnosi tardiva o fortuita. Raramente, la lesione che causa il nodulo polmonare può dar luogo a sintomi come tosse, difficoltà respiratoria, infezione dell’apparato respiratorio. Più di rado, si assiste a emissione di sangue in caso di tosse.
La prevenzione consiste nello smettere di fumare.
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L'intervento al quale sarà sottoposto papa Leone
Nei prossimi giorni il pontefice sarà sottoposto a intervento all'ospedale Gemelli di Roma e "il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana", come reso noto da Matteo Bruni, portavoce della sala stampa della Santa Sede.
Ma come si interviene in sala operatoria? Il nodulo polmonare può essere asportato chirurgicamente tramite toracotomia, incisione, cioè, del torace ai fini dell'asportazione della porzione di polmone in cui risiede il nodulo, o toracoscopia video-assistita, procedura mini-invasiva. Sarà poi l'esito dell'esame istologico a dire come procedere.