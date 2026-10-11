Che cos'è il nodulo al polmone che ha scoperto papa Leone XIV

Un nodulo polmonare è solitamente visibile con una radiografia o una tomografia computerizzata (TC) del torace. Quello di natura benigna si sviluppa a seguito di infiammazione o di cicatrici presenti sui polmoni e può essere la conseguenza di patologie come polmonite, tubercolosi, istoplasmosi, artrite reumatoide, aspergillosi, sarcoidosi o altre forme di tumore benigno. Sono maggiori le probabilità di un nodulo benigno se non si fuma, se si hanno meno di 40 anni e se le dimensioni sono inferiori ai 3 cm.