Papa, Meloni: "Vicina al Santo Padre, rincuorata dalla sua serenità" | Solidarietà dalla politica
La premier:"Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto". Arriva la vicinanza bipartisan
"Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto". Così la premier Giorgia Meloni dopo l'annuncio dell'intervento a cui si sottoporrà Papa Leone XIV.
Tajani: "Prego per la salute del Papa - Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso vicinanza e solidarietà a Papa Leone XIV dopo le notizie sulla sua salute, rivolgendo al Pontefice un messaggio di augurio e assicurandogli le proprie preghiere. "Rivolgo un augurio a Papa Leone XIV. Tutti gli italiani si stringono intorno al Santo Padre per affrontare la sfida che lo attende. Prego per la sua salute e per il suo magistero", ha scritto Tajani su X.
Gli auguri della Lega - "Matteo Salvini e tutta la famiglia della Lega si stringono con affetto attorno al Santo Padre, vicini a lui nella prova che dovrà affrontare. A lui i più sinceri auguri di pronta ripresa, accompagnandolo con il pensiero e con la preghiera in questi giorni delicati". Lo fa sapere la Lega.