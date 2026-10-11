Papa, Meloni: "Vicina al Santo Padre, rincuorata dalla sua serenità" | Solidarietà dalla politica

"Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano per la prova che è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni. La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano. Sono certa che anche il popolo italiano non farà mancare il proprio sostegno e il proprio affetto". Così la premier Giorgia Meloni dopo l'annuncio dell'intervento a cui si sottoporrà Papa Leone XIV.