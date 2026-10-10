Papa Leone XIV: "La pena di morte è inammissibile, contro la dignità della persona"

"La pena di morte - sottolinea il Pontefice - è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale: sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci, che proteggono i cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi".