Papa Leone XIV: "La pena di morte è inammissibile, contro la dignità della persona"
Nei giorni in cui nel mondo si parla della diretta streaming dell'esecuzione di Nidal Hasan negli Usa, Prevost ribadisce il "no" della Chiesa alla pena capitale e posta su X l'hashtag #NoDeathPenalty
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Usa l'hastag "Nodeathpenalty" Papa Leone XIV nel suo post pubblicato su X. Il Pontefice interviene ancora una volta contro la pena di morte e lo fa con parole forti, parole dirette dopo che nelle scorse ore il Pentagono ha annunciato la trasmissione in diretta streaming della condanna a morte per fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato per la strage di Fort Hood del 2009, costata la vita a 13 persone.
Le parole di Papa Leone XIV contro la pena di morte
"La pena di morte - sottolinea il Pontefice - è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale: sono stati messi a punto sistemi di detenzione efficaci, che proteggono i cittadini, ma, allo stesso tempo, non tolgono completamente ai colpevoli la possibilità di redimersi".
Oggi la Giornata Mondiale contro la pena capitale
Le parole di Papa Leone arrivano nel giorno in cui si celebra la Giornata Mondiale contro la pena di morte e nelle ore in cui continua a parlare del caso dell'esecuzione fallita, negli Usa, di Christa Pike. La donna è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital.