Dal Papa l'appello contro l'estrema destra: "Non è espressione del cristianesimo"

In diverse occasioni, il Pontefice è tornato a ribadire il carattere sacro e inviolabile della vita umana, in tutte le sue fasi e in ogni circostanza. Ma ha anche messo in allarme contro l'ascesa dell'estrema destra in Europa. Il Papa bolla come "non cristiane" le nuove formazioni di estrema destra, come l'Afd in Germania. "La crescita dei gruppi di estrema destra" in Germania e in altre parti d'Europa e del mondo, vede "la comparsa di espressioni che combinano tali posizioni politiche con una certa forma di religiosità; una religiosità che, a giudizio non solo mio ma anche dei vertici delle Chiese cattolica e protestante in Germania, non rappresenta un'autentica espressione del cristianesimo. Dobbiamo tornare ai valori del Vangelo", ha detto nella conferenza stampa sul volo da Metz a Roma, al termine dell'intenso viaggio in Francia.