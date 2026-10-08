Usa, il Pentagono annuncia: "La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà in diretta streaming"

Il Pentagono ha affermato che l'esecuzione mediante plotone d'esecuzione di Nidal Malik Hasan, l'autore della sparatoria di Fort Hood, sarà trasmessa in diretta streaming a dicembre. A queste parole fanno eco quelle del segretario alla Difesa Pete Hegseth, secondo cui Hasan "affronterà un plotone d'esecuzione composto da soldati, com'è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose". Gli Stati Uniti non hanno condotto un'esecuzione pubblica in 90 anni.