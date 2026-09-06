Egitto, conduttrice tv e altre 11 persone condannate a morte: "Costituita organizzazione criminale"

Questa sentenza era stata annunciata il mese scorso, ma è stata confermata solo ora quando il tribunale ha ottenuto un parere religioso dal Gran Mufti d'Egitto, requisito legale nei casi di condanna a morte. Il gruppo è stato inoltre condannato per "possesso e detenzione illegali di armi da fuoco e munizioni", secondo le fonti e diversi altri media governativi. Le autorità hanno sequestrato oltre 750 kg di droga e di materie prime utilizzate per la sua produzione, oltre a strumenti e macchinari rinvenuti in due appartamenti adibiti a laboratorio.