Egitto, conduttrice tv e altre 11 persone condannate a morte: "Costituita organizzazione criminale"
La presentatrice Sarah Khalifa ha 2,5 milioni di followers solo su Instagram. I condannati possono ancora presentare appello
La giustizia dell'Egitto ha condannato a morte una conduttrice televisiva e altre 11 persone per produzione e traffico di stupefacenti. Secondo il quotidiano al-Ahram, il tribunale penale del Cairo "ha condannato la produttrice Sarah Khalifa e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione, per aver costituito un'organizzazione criminale specializzata nell'importazione di sostanze utilizzate per la produzione di droghe, al fine di venderle". Tuttavia, c'è ancora uno spiraglio di speranza per salvarsi.
Massiccio sequestro
Questa sentenza era stata annunciata il mese scorso, ma è stata confermata solo ora quando il tribunale ha ottenuto un parere religioso dal Gran Mufti d'Egitto, requisito legale nei casi di condanna a morte. Il gruppo è stato inoltre condannato per "possesso e detenzione illegali di armi da fuoco e munizioni", secondo le fonti e diversi altri media governativi. Le autorità hanno sequestrato oltre 750 kg di droga e di materie prime utilizzate per la sua produzione, oltre a strumenti e macchinari rinvenuti in due appartamenti adibiti a laboratorio.
La speranza in appello
Secondo il quotidiano statale Akhbar al-Youm, quando, durante un'udienza dello scorso settembre, le è stato chiesto dal giudice del suo presunto ruolo, la conduttrice tv Khalifa ha affermato di non aver mai visto droga. Successivamente però sarebbe stata fotografata con essa all'interno degli uffici dell'autorità antidroga. Khalifa e gli altri 11 individui sono stati condannati a morte, ma c'è ancora una speranza per loro: i condannati possono ancora presentare appello. Secondo un rapporto di Amnesty International del 2025, nel corso dell'anno sono state emesse 492 condanne a morte, ma solo 23 sono state eseguite.