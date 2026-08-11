Condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Assad per "crimini di guerra"

L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal tribunale penale di Damasco, dopo averlo riconosciuto colpevole di "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità" commessi durante la guerra civile nel Paese. Secondo quanto riferito, il tribunale ha stabilito che Assad debba essere giustiziato. La Corte ha inflitto la stessa condanna a Atef Najib, ex capo della sicurezza politica nella provincia di Deraa, nel sud della Siria, per omicidio premeditato e tortura.