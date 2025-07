Chi sono i drusi e perché Israele li protegge con i raid in Siria

L'IDF ha giustificato i raid su Damasco sostenendo che le strutture colpite erano usate per coordinare l'invio di truppe contro i drusi a Sweida. I bombardamenti hanno centrato il ministero della Difesa e le colline del palazzo presidenziale, in una delle operazioni più rilevanti dalla fine del regime di Assad. Contestualmente, Israele ha ritirato una brigata da Gaza e l'ha schierata sulle Alture del Golan. Il portavoce dell'esercito ha dichiarato che si stanno preparando "a diversi scenari operativi" per contenere eventuali escalation. Dal punto di vista militare, si tratta di un messaggio chiaro a Damasco: Israele è disposto a intervenire non solo per autodifesa, ma anche per tutelare una minoranza alleata. Sul piano diplomatico, però, la reazione internazionale è cauta. L'Unione Europea ha chiesto il rispetto della sovranità siriana. Gli Stati Uniti parlano di "situazione complicata", ma sperano in una de-escalation.