Chi sono i drusi, il gruppo etno-religioso al centro degli scontri tra Israele e Siria

I drusi sono un gruppo etno-religioso arabo monoteista che ha avuto inizio nel X secolo come una propaggine dell'ismailismo, un ramo dell'Islam sciita. Etnicamente arabi e di lingua araba, la loro fede incorpora non solo credenze dell'Islam, ma anche dell'Ebraismo e del Cristianesimo, con influenze dalla filosofia greca e dall'Induismo. Non fanno proselitismo dall'XI secolo e rimangono chiusi agli estranei, tanto che non è possibile convertirvisi. Enfatizzano il monoteismo abramitico - proprio di Islam, Ebraismo e Cristianesimo che rivendicano la loro origine nel profeta Abramo - ma considerano la religione come separata dall'Islam. A causa della loro fede sono spesso stati oggetto di persecuzione e nei primi anni della guerra in Siria sono finiti nel mirino delle milizie jihadiste nel nord del Paese. La comunità drusa è composta da circa 1 milione di persone, distribuite principalmente tra Siria, Libano e Israele e Giordania.