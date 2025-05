Germania, fermato un siriano accusato di torture nel carcere di Assad

Un siriano è stato arrestato su ordine della Procura federale tedesca a Primasens, nella Renania-Palatinato, con l'accusa di aver fatto parte dei servizi segreti del regime di Assad e, in quella funzione, di aver commesso crimini contro l'umanità. In particolare, l'uomo, Fahad A., avrebbe represso dalla fine di aprile 2011 le attività dell'opposizione ad Assad con particolare durezza: i servizi avrebbero arrestato, torturato e in alcuni casi ucciso membri dell'opposizione. Fahad A. avrebbe preso parte ad oltre cento interrogatori tra fino alla metà di aprile 2012, torturando i fermati con scariche elettriche o frustrate. L'uomo avrebbe, inoltre, impedito ai fermati di dormire e li obbligava a restare in posizioni scomode. Secondo la Procura tedesca sarebbero morti almeno settanta tra i carcerati.