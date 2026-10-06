Usa, Trump approva la fucilazione per l'autore della strage nella base di Fort Hood

Donald Trump ha approvato la fucilazione di Nidal Hasan, condannato a morte nel 2009 per l'attacco nella base militare di Fort Hood. Durante la strage l'uomo ha ucciso 13 persone e ne ha ferite altre 32. Hasan, ex psichiatra dell'esercito, è stato condannato negli anni scorsi da una giuria militare al termine di un processo di corte marziale in cui l'imputato aveva rinunciato a difendersi. Il segretario alla Difesa Usa, Pete Heghseth, "ha raccomandato, e Donald Trump ha approvato, la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone d'esecuzione dell'esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Malik Hasan", che aveva urlato "Allah Akbar durante l'attacco. Il segretario alla Difesa deciderà l'ora e il posto dell'esecuzione. Il giorno del giudizio per Hasan è finalmente arrivato", ha detto il portavoce del Pentagono Sean Parnell.