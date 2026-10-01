La Chiesa, il Papa, l'enciclica, San Carlo Acutis: antichi e modernissimi rimedi contro la paura del domani

Che Papa Francesco fosse arrivato, con la sua francescanissima sobrietà, a riavvicinare milioni di persone in crisi spirituale alla Chiesa credo sia ormai un dato di fatto. Ma quali sono le ragioni profonde dell'irresistibile richiamo di Leone? Cosa riesce a generare tanta curiosità nel grande pubblico verso la storia di Carlo?



I motivi sono innumerevoli, in una società che ha sempre più bisogno di sperare in qualcosa, ma secondo me fra tutte ne spicca una. La più potente fra le spinte istintive che guidano qualsiasi essere vivente.



La paura.



In un momento in cui l'intelligenza artificiale minaccia il nostro mondo per come lo abbiamo sempre conosciuto, in cui si delineano i paradigmi del domani e Anthropic si scopre allarmata per la propria creatura, l'uomo deve cercare l'uomo per salvare se stesso... ed è lì che si ritorna all'umanesimo, è lì che si tenta di ritagliare per noi un nuovo spazio al centro dell'universo. Ed è sempre lì che Leone XIV, con la sua enciclica Magnifica humanitas, sembra dare voce a credenti (e non) per scrivere insieme un'apologia del genere umano al tempo degli algoritmi.



Insieme, ecco la parola chiave: è ciò che deve guidare tutti noi, e che guidava Carlo in ogni sua giornata. Insieme contro il terrore che annichilisce, contro il potere che disumanizza, contro il dominio che cancella.



E se la Chiesa sarà capace di prenderci per mano in questo periodo in cui regna l'incertezza - così come lo sa fare in certi momenti della nostra vita in cui nessun altro ci sa spalleggiare davvero (la morte, per esempio, per molti solo lì trova sollievo) - un merito le va dato. Se i social ci rendono più soli anziché unirci e la minaccia di un futuro senza noi grava sulle nostre teste, a qualcosa dobbiamo pur appigliarci per non cadere. Credere per provare. Provare per credere.