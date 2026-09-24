Prof accoltellata in diretta: vita vera e comunità finta, il cocktail dei social tossico per i ragazzini

È inconsapevolmente illuminante la frase dell’assistente scolastico quando ha trovato il ragazzo dopo che ha compiuto il gesto: “Era imbambolato e si scusava”. Non posso fare a meno di chiedermi cosa sia successo in quel momento preciso, quello in cui il piano della realtà ha preso il sopravvento. Il momento in cui si è rotto lo schermo, e all’improvviso è diventato tutto vero. Perché, pensateci, cosa c’è di più virtuale di un conto alla rovescia e di uno stream? Di persone dall’altra parte dello schermo che ti guardano, in attesa che succeda qualcosa di grande, di coinvolgente, di spiazzante. Come se fosse l’ennesima puntata di un true crime. Come se fosse tutto finto. La pianificazione prima, la preparazione in bagno, i guanti, gli occhiali. Ogni cosa ripresa, commentata, seguita. Il confine tra la realtà e la finzione diventato così labile che è difficile tracciarlo. E ora, invece, provate a pensare se esiste qualcosa di più concreto di un coltello che ferisce la carne. Delle urla, del sangue, della paura e del dolore; tutti insieme, tutti all’improvviso. Tutti veri. Senza la possibilità di tornare indietro, di rimuovere il post, di coprirsi gli occhi perché è una scena troppo spaventosa.