Federico, Lorena, il femminicidio del cavalcavia: la violenza di scegliere

Nel guardare un uomo che sta per togliersi la vita, infatti, non posso fare a meno di pensare che lui almeno una scelta l'ha avuta. Sono arrabbiata perché Federico Vella ha avuto delle persone intorno che l'hanno pregato di rimanere, di dare una possibilità alla vita. Lui ha avuto un tempo, uno spazio. E ha scelto.



Ha scelto anche per lei. Lei, che un tempo e uno spazio - spazio fisico, spazio simbolico - non li ha avuti, chiusa nel bagagliaio di quell'auto. Mi manca il fiato al solo pensiero e mi devo fermare un attimo.



L'impossibilità di scegliere è una violenza. L'impossibilità di scegliere di vivere mentre qualcuno ha deciso di ucciderti è la violenza peggiore al mondo.



Nella confusione, un'altra parola viene a galla e non se ne va, costringendomi a guardarla, a scriverla. È "colpa".



Perché mentre era lì, su quel cavalcavia, Federico Vella ha scritto un messaggio alla madre di Lorena Isceri. Un messaggio che fa seguito a molti altri, il cui sottotesto è uno solo, chiaro e brutalmente inequivocabile: "Tu potevi fare di più." "Non hai fatto abbastanza." "È colpa tua." E così viene messa in atto un'operazione subdola, meschina: la responsabilità viene spostata. Su chi? Sulle donne, ovvio. La risposta è talmente scontata che sembra superfluo persino doverla scrivere.