IL RICOVERO PROBABILMENTE MARTEDI'

Il Papa: "Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi"

Il Pontefice durante l'Angelus: "I medici mi hanno trovato un nodulo allo stato iniziale e ben localizzato"

11 Ott 2026 - 12:47
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Annuncio shock di Papa Leone XIV. Il Pontefice durante l'Angelus domenicale ha spiegato che "i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni". In chiusura, dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano, Prevost ha ringraziato tutti i fedeli, quelli in piazza o collegati dal mondo "per la vostra vicinanza spirituale. Mi affido alla vostra preghiera!".
 

Il ricovero del Papa

  Leone XIV, stando a quanto si apprende, dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di martedì. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana

Il viaggo del Papa in Sudamerica -

Il Santo Padre ha comunque confermato il suo viaggio in Sudamerica in calendario dal 7 novembre. Lo ha fatto salutando "i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma e quanti hanno partecipato alla processione con la venerata Icona del Crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la Visita pastorale che compirò in Perù".  

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