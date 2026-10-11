Il Papa: "Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi"

Annuncio shock di Papa Leone XIV. Il Pontefice durante l'Angelus domenicale ha spiegato che "i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni". In chiusura, dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano, Prevost ha ringraziato tutti i fedeli, quelli in piazza o collegati dal mondo "per la vostra vicinanza spirituale. Mi affido alla vostra preghiera!".
Il ricovero del Papa
Leone XIV, stando a quanto si apprende, dovrebbe essere operato al Policlinico Gemelli di Roma. Il ricovero potrebbe essere nella giornata di martedì. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana
Il viaggo del Papa in Sudamerica -
Il Santo Padre ha comunque confermato il suo viaggio in Sudamerica in calendario dal 7 novembre. Lo ha fatto salutando "i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma e quanti hanno partecipato alla processione con la venerata Icona del Crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la Visita pastorale che compirò in Perù".