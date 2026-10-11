Il Papa: "Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi"

Annuncio shock di Papa Leone XIV. Il Pontefice durante l'Angelus domenicale ha spiegato che "i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora seguendo i loro consigli ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato per i prossimi giorni". In chiusura, dalla finestra del Palazzo Apostolico Vaticano, Prevost ha ringraziato tutti i fedeli, quelli in piazza o collegati dal mondo "per la vostra vicinanza spirituale. Mi affido alla vostra preghiera!".

