Zuppi ai giovani: in Paradiso va anche chi non crede ma fa opere buone | Imparate prima a volervi bene e poi a fare l'amore

La "patente" da cristiano, la messa domenicale e i dubbi (legittimi) sulla fede - Sul piano della vera e propria pratica religiosa, l'arcivescovo chiarisce che l'esperienza cristiana non coincide con un semplice adempimento formale: "Non è che sei cristiano perché vai a messa tutte quante le domeniche. Se ci vai dimostri che lo sei ed è un modo con cui lo sei, ma non è il bollino che timbri e poi dopo hai la patente".