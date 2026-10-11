"Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato". L'annuncio è diretto e arriva ai fedeli tramite la voce stessa del Papa. È un unicum: il livello di dettaglio diagnostico è senza precedenti. "I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera". Prevost ha comunicato, così, anche la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico.

