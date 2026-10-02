Fedeli in calo per Padre Pio, a San Giovanni Rotondo arrivano i primi licenziamenti

La protesta dei sindacati - A perdere il posto saranno addetti all’accoglienza, sacristi e addetti alla sicurezza nei luoghi simbolo della devozione. Una decisione drastica scattata il 24 settembre scorso e che a detta della struttura è frutto di mancati introiti che si sono accumulati negli ultimi anni per il brusco calo di arrivi dei fedeli che ha già costretto a chiudere diversi negozi. Ma la scelta è contestata fortemente dai sindacati Filcams Cgil e Fisascat Cisl che lamentano mancanza di comunicazione per avvertire della crisi e che ora hanno intavolato ora un tavolo di trattativa con la dirigenza della fondazione per cercare di trovare una soluzione ed evitare che 38 lavoratori finiscano in strada lasciando senza stipendio le relative famiglie.