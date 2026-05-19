Sul fronte sentimentale, Placido ha avuto due matrimoni. Il primo con Simonetta Stefanelli, dal quale nascono quattro figli: Violante, Brenno, Michelangelo e Inigo. Poi l'incontro con Federica Vincenti: dal loro amore nasce Gabriele. Quando si sposarono lei aveva 19 anni, lui 55. Il periodo pesante dell'aborto terapeutico di Federica li portò alla separazione. La bambina sarebbe nata cieca e sorda. Un duro colpo da affrontare. "Mi sono addolorato, 'sta ragazzina è stata la donna della mia vita", ha detto l'attore, che, ancora adesso, le manda i fiori.