Gli occhi invecchiano in silenzio: quali malattie possiamo scoprire prima di vedere male?
Glaucoma, retinopatia diabetica e degenerazione maculare possono iniziare senza un evidente calo della vista. Nella Giornata mondiale della vista, perché aspettare di vedere male può essere un erroredi Silvia Trevaini
© Istockphoto
Vediamo bene, leggiamo senza difficoltà, guidiamo e riconosciamo perfettamente i volti. E proprio per questo pensiamo che i nostri occhi stiano bene. Ma vedere bene e avere occhi sani non sono necessariamente la stessa cosa. Alcune delle malattie oculari più importanti possono infatti iniziare senza modificare in modo evidente la visione. Il cervello, inoltre, è straordinariamente efficace nell'adattarsi e nel compensare alcune alterazioni: il risultato è che possiamo accorgerci di un problema quando è già presente da tempo. È questo il messaggio particolarmente attuale della Giornata mondiale della vista, che si celebra l'8 ottobre 2026. La campagna internazionale coordinata dalla International Agency for the Prevention of Blindness continua con #LoveYourEyes e quest'anno richiama ancora una volta l'attenzione sulla necessità di rendere la salute degli occhi una priorità e di migliorare l'accesso alle cure oculistiche. Non significa sottoporre tutti indistintamente agli stessi esami ogni anno. Età, diabete, familiarità, pressione arteriosa, precedenti patologie oculari e altri fattori modificano il rischio individuale. Significa però superare una convinzione molto comune: non sempre possiamo aspettare che siano gli occhi a dirci che qualcosa non va.
Glaucoma: quando il danno può iniziare senza farsi sentire
È probabilmente l'esempio più importante. Il glaucoma comprende un gruppo di malattie nelle quali viene danneggiato il nervo ottico, la struttura che trasmette al cervello le informazioni visive raccolte dall'occhio. Il problema è che nelle forme più comuni il danno può svilupparsi inizialmente senza sintomi evidenti. L'American Academy of Ophthalmology definisce infatti il glaucoma un “ladro silenzioso della vista”: nelle fasi iniziali una persona può non accorgersi della malattia e continuare apparentemente a vedere bene. Secondo l'AAO, circa la metà delle persone con glaucoma non sa di averlo. Quando la perdita visiva diventa evidente, il danno provocato dal glaucoma non è reversibile. Le terapie disponibili possono però ridurre il rischio di ulteriore progressione. Ecco perché la diagnosi precoce è così importante. C'è inoltre un altro luogo comune da superare: controllare soltanto la pressione dell'occhio non equivale a escludere il glaucoma. La valutazione oftalmologica può comprendere, in base alla situazione, pressione intraoculare, esame del nervo ottico, campo visivo, valutazione dell'angolo di drenaggio e misurazione dello spessore corneale. Il controllo deve quindi essere costruito sul rischio della persona, non ridotto a un singolo numero.
Retinopatia diabetica: gli occhi possono cambiare prima della vista
Per chi convive con il diabete, il rapporto tra prevenzione e occhi diventa ancora più evidente. La retinopatia diabetica interessa i piccoli vasi sanguigni della retina, il tessuto sensibile alla luce situato nella parte posteriore dell'occhio. E anche in questo caso c'è un problema: nelle prime fasi può non esserci alcun sintomo. Il National Eye Institute sottolinea che la retinopatia diabetica può essere presente prima che la persona percepisca alterazioni della vista. Con la progressione possono invece comparire visione sfocata, macchie o corpi mobili nel campo visivo e, nei casi più avanzati, perdita della vista. Questo spiega perché per una persona con diabete aspettare di “vedere peggio” prima di occuparsi della retina non sia una strategia efficace. La prevenzione passa sia attraverso i controlli oculari indicati sia attraverso una buona gestione complessiva della malattia: glicemia, pressione arteriosa e altri fattori cardiovascolari hanno un ruolo importante nella protezione della salute degli occhi. Gli occhi, in questo caso, diventano quasi una finestra attraverso la quale osservare le conseguenze che una malattia sistemica può avere sui piccoli vasi.
Macula: la degenerazione può iniziare senza disturbi
C'è poi la degenerazione maculare legata all'età, o AMD, una malattia che interessa la macula, la zona centrale della retina indispensabile per distinguere i dettagli. Anche qui il nome stesso ci suggerisce uno dei principali fattori di rischio: l'età. Ma ciò che sorprende è che la forma secca iniziale può non provocare alcun sintomo. Nelle fasi intermedie alcune persone continuano a non percepire alterazioni, mentre altre possono cominciare a notare una lieve sfocatura centrale o una maggiore difficoltà in condizioni di poca luce. Nelle forme più avanzate possono invece comparire aree sfocate o mancanti al centro della visione e un segnale particolarmente caratteristico: le linee dritte possono apparire ondulate o deformate. In questo caso è importante rivolgersi rapidamente all'oculista. Età superiore ai 55 anni, familiarità e fumo sono tra i fattori associati a un rischio maggiore di degenerazione maculare. Ancora una volta, quindi, la capacità di leggere perfettamente oggi non racconta necessariamente tutto ciò che sta accadendo alla retina.
Non tutto ciò che cambia con l'età è una malattia
Parlare di prevenzione non significa però trasformare ogni cambiamento visivo in un segnale d'allarme. Con l'età anche gli occhi attraversano modificazioni fisiologiche. La presbiopia, per esempio, rende progressivamente più difficile mettere a fuoco gli oggetti vicini. È il motivo per cui, a un certo punto, molte persone cominciano ad allontanare il telefono o il menu del ristorante per riuscire a leggere. Anche la cataratta diventa più frequente con l'avanzare dell'età e può provocare progressivamente visione offuscata, maggiore sensibilità alla luce, colori meno brillanti o difficoltà nella visione notturna. Ma il messaggio importante è un altro: la perdita della vista non deve essere considerata automaticamente una conseguenza inevitabile dell'invecchiamento. Il National Eye Institute sottolinea che con l'età aumenta il rischio di diverse malattie oculari, ma che diagnosi e trattamento precoci possono contribuire a proteggere la capacità visiva. Dire “è normale, sto invecchiando” senza aver effettuato una valutazione può quindi essere tanto sbagliato quanto allarmarsi per ogni piccolo cambiamento.
La visita oculistica non serve soltanto a cambiare gli occhiali
È forse uno degli equivoci più comuni. Molte persone associano il controllo della vista alla necessità di sapere se servono nuovi occhiali. Ma misurare quanti decimi vediamo e stabilire una correzione ottica non esaurisce la valutazione della salute dell'occhio. Durante una visita completa l'oculista può valutare strutture che noi non possiamo controllare semplicemente osservando quanto nitida appare una scritta. L'esame del fondo dell'occhio dopo dilatazione della pupilla, quando indicato, permette per esempio di osservare retina e nervo ottico. Esami come OCT, campo visivo o altre indagini vengono utilizzati quando il quadro clinico lo richiede. Il National Eye Institute sottolinea proprio che molte patologie oculari non presentano sintomi precoci e che un esame oculistico completo può consentire di identificarle prima della comparsa della perdita visiva. Non esiste però una frequenza universale valida per tutti. La periodicità dei controlli deve essere stabilita in base a età, storia familiare, condizioni generali di salute e fattori di rischio oculari.
I segnali da non sottovalutare
Se alcune malattie possono essere silenziose, altre alterazioni della vista richiedono attenzione proprio perché compaiono improvvisamente. Una perdita improvvisa della visione, la comparsa brusca di numerosi corpi mobili o lampi luminosi, un'ombra o una sorta di “tenda” nel campo visivo, una nuova distorsione delle immagini, dolore oculare intenso o un occhio improvvisamente rosso associato a disturbi visivi non sono sintomi da rimandare al prossimo controllo di routine. Richiedono una valutazione tempestiva. Lo stesso principio vale quando notiamo un cambiamento nuovo e persistente della visione: non serve formulare una diagnosi davanti allo specchio o cercando immagini online. Serve capire che qualcosa è cambiato.
Vedere bene non basta per sapere come stanno i nostri occhi
La Giornata mondiale della vista porta con sé un messaggio che sembra quasi un paradosso: uno dei momenti migliori per occuparci degli occhi è quando ancora vediamo bene. Glaucoma, retinopatia diabetica e alcune fasi della degenerazione maculare ci ricordano che l'assenza di sintomi non equivale sempre all'assenza di malattia. Questo non significa vivere nella paura né moltiplicare esami inutili. Significa conoscere il proprio rischio, non trascurare i controlli indicati e ricordare che una visita oculistica non serve soltanto a stabilire se abbiamo bisogno di un paio di occhiali nuovi. Con l'età cambiano i nostri occhi. Ma perdere la vista non è semplicemente il prezzo da pagare per invecchiare. La prevenzione serve proprio a distinguere ciò che appartiene al normale passare del tempo da ciò che possiamo intercettare, controllare e, in molti casi, trattare prima che comprometta la nostra capacità di vedere. Perché gli occhi possono invecchiare in silenzio.