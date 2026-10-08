Vediamo bene, leggiamo senza difficoltà, guidiamo e riconosciamo perfettamente i volti. E proprio per questo pensiamo che i nostri occhi stiano bene. Ma vedere bene e avere occhi sani non sono necessariamente la stessa cosa. Alcune delle malattie oculari più importanti possono infatti iniziare senza modificare in modo evidente la visione. Il cervello, inoltre, è straordinariamente efficace nell'adattarsi e nel compensare alcune alterazioni: il risultato è che possiamo accorgerci di un problema quando è già presente da tempo. È questo il messaggio particolarmente attuale della Giornata mondiale della vista, che si celebra l'8 ottobre 2026. La campagna internazionale coordinata dalla International Agency for the Prevention of Blindness continua con #LoveYourEyes e quest'anno richiama ancora una volta l'attenzione sulla necessità di rendere la salute degli occhi una priorità e di migliorare l'accesso alle cure oculistiche. Non significa sottoporre tutti indistintamente agli stessi esami ogni anno. Età, diabete, familiarità, pressione arteriosa, precedenti patologie oculari e altri fattori modificano il rischio individuale. Significa però superare una convinzione molto comune: non sempre possiamo aspettare che siano gli occhi a dirci che qualcosa non va.