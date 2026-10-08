Non è "l'amichevole Spider-Man di quartiere", ma si chiama anche lui Peter, proprio come Peter Parker, l'Uomo Ragno dell'universo Marvel, ed è un ragno, però virtuale. Sviluppato da bioingegneri e psicologi dell'Università di Pisa e descritto in uno studio pubblicato sulla rivista Communications Psychology, il sistema open source è stato progettato per supportare psicologi e specialisti della salute mentale nella valutazione di come le persone reagiscono e cercano di evitare ciò che le spaventa, un comportamento tipicamente associato a diversi disturbi d'ansia. L'obiettivo dello strumento è di rendere più mirata la diagnosi e il trattamento delle fobie.