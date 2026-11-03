Attacchi hacker ai congelatori, come è successo e quali sono i rischi per la salute

La maggior parte dei banchi frigo delle grandi catene è collegata ad internet. Non che per congelare dei gamberetti ci sia bisogno di una connessione alla rete, ma alla grande distribuzione conviene avere dei congelatori connessi per due motivi: poter controllare la temperatura da remoto senza essere sul posto e avere immediata segnalazione nel caso ci sia un guasto. Il problema è che molti di questi sistemi sono "vecchi" e non ricevono aggiornamenti software per migliorare la sicurezza e per evitare "buchi" di questo genere. Dunque, prendere il controllo di questi sistemi non sarebbe così complicato: secondo il generale della riserva della guardia di finanza, Umberto Rapetto, le tecniche per hackerarli possono essere trovate anche su YouTube.