Catania, supermercato colpito da un attacco hacker: frigoriferi surriscaldati e alimenti da buttare

"Parliamo di circa 3500 pezzi di prodotti surgelati andati a male. Un danno davvero ingente", dice l'inviata mostrando i prodotti. L'attacco hacker avvenuto intorno alle 4 del mattino, non ha riguardato solo i frigoriferi dei surgelati ma anche i banconi dei prodotti freschi. "Nessuno è stato avvisato, a dare il campanello d'allarme sono stati gli stessi dipendenti che arrivati intorno alle sei del mattino hanno controllato, come di consueto, tutte le temperature", conclude Agnese Virgillito mentre i dipendenti del supermercato rimpiazzano i prodotti.