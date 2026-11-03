Hackeraggio supermercati, Piantedosi: "Iniziativa coordinata a livello europeo"

"Siamo preoccupati, è avvenuto in più Paesi europei ed è presumibilmente un'iniziativa coordinata a livello europeo da parte di qualcuno che ha un contenuto di un'ostilità evidente". Queste le parole del ministro Piantedosi, oggi a Torino per il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, interpellato sull'attacco informatico alla catena del freddo dei supermercati. "Sono all'opera i nostri tecnici - ha aggiunto - sia dell'agenzia per la cybersicurezza che gli esperti della polizia postale. Confidiamo di vederci chiaro in breve tempo".