Di fronte all'aumento delle minacce, anche le istituzioni italiane stanno rafforzando le proprie difese. Un intervento significativo è arrivato da Consip, che il 15 ottobre ha annunciato tre iniziative per un valore complessivo superiore a 1,2 miliardi di euro, destinate alla protezione delle reti e dei dati della Pubblica amministrazione. Le risorse sono suddivise in tre principali ambiti: 826 milioni di euro per i servizi di sicurezza da remoto, 317 milioni per i sistemi di protezione e 112 milioni per la gestione delle infrastrutture informatiche. Anche gli organismi di vigilanza sono esposti a tentativi di intrusione. Nella relazione relativa al 2024, la Consob ha segnalato oltre 2,5 milioni di tentativi di attacco contro i propri sistemi, denunciando anche offensive ripetute da parte di soggetti filorussi. L'autorità ha tuttavia precisato che le proprie difese hanno impedito conseguenze significative. È importante sottolineare che il dato comprende tentativi di diversa natura e non corrisponde al numero di violazioni effettivamente riuscite.