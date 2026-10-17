Negli ultimi anni, complice l'aumento del costo della vita, il diffondersi del delivery e l'evoluzione dell'offerta alimentare, è emerso un fenomeno che alcuni osservatori hanno definito "eat-at-home economy". L'espressione è stata resa popolare dalla stampa economica internazionale, in particolare dal "Financial Times", per descrivere il trasferimento di una parte crescente dei consumi alimentari dai locali alle mura domestiche. Un vero e proprio ecosistema di prodotti e servizi che punta a ricreare a domicilio esperienze tradizionalmente associate a ristoranti, bar, eccetera.