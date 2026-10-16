Partenza o... restanza, questo è il dilemma che attanaglia i giovani italiani e in cerca di fortuna e stabilità nella vita. Per chi sceglie la seconda possibilità in Campania potrebbe presto arrivare un incentivo: mille euro di "reddito di restanza" per due anni. E' la proposta di legge avanzata dal consigliere regionale campano Raffaele Aveta (M5S), che intende premiare la decisione di rimanere a vivere, lavorare e investire nel proprio piccolo comune, facendo sempre qualcosa di utile per la comunità. Ma prima di entrare nel dettaglio della misura economica proposta, partiamo dalla parola "restanza".